Porzingise mõistatuslik Instagrami postitus tekitab fännides küsimusi

Vahetustehingu järel on korvpallisõprade seas küsimusi tekitanud Porzingise postitus tema Instagram story's - lätlane kirjutas sinna vaid ühe lause: "Tõde tuleb välja :)". Mida see tähendada võis?

Fännid on juba arutanud mitme teooria üle: näiteks pakuvad mõned, et Porzingis ei soovinudki ise Knicksist lahkuda, vaid klubi lekitas hoopis ise meediasse kuulduse, et lätlane on vahetustehingut nõudnud - ning kasutas seda ettekäändena, et tehing läbi viia.

Samuti on pakutud, et pikalt vigastuspausilt naasev Porzingis oleks tahtnud kevadel platsile tulla, kuid tiimi juhtkond ei olnud sellega nõus, sest üritab kõrge draftivaliku nimel tänavu võimalikult palju kaotada.