Porzingis läheb EMile Läti koondisele appi: otsus polnud sugugi raske

NBA korvpalliliigas New York Knicksis mängiv Kristaps Porzingis teatas, et esindab sel suvel Läti rahvuskoondist.

21-aastane korvpallur ütles oma kodulinnas Liepajas antud pressikonverentsil, et osaleb tänavu Euroopa meistrivõistlustel.

"Olen teinud lõpliku otsuse ja see polnud sugugi raske. Olen väga elevil, kuigi tean, et suvi kujuneb raskeks. Keskendun täielikult koondisele ega mõtle hetkel kolmandast hooajast Knicksiga," rääkis Porzingis, kelle kohta on varem spukuleeritud, et ta võib suvel klubi vahetada.

Lätlase jaoks on tänavune klubihooaeg lõppenud, sest põhiturniiril 31 võitu ja 51 kaotust saanud Knicks play-offi ei jõudnud. Porzingise teine aasta NBA-s oli isiklikus plaanis väga edukas - keskmängija kogus 66 mänguga keskmiselt 18,1 punkti, 7,2 lauapalli, 2 kulpi ja 1,5 resultatiivset söötu.

Läti mängib tänavusel EM-finaalturniiril tugevas D-alagrupis koos korraldajariigi Türgi, Belgia, Venemaa, Serbia ja Suurbritanniaga.