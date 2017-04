Porzingis annab NBA-s teistele eurooplastele silmad ette

Värskelt avaldatud käesoleva hooaja mängijate särgimüügi edetabelis on Porzingis nii kõrgel kui seitsmendal kohal. Eurooplastest sealjuures esimene! New York Knicksi keskmängija särki müüakse enam kui James Hardeni, Dwyane Wade´i, Klay Thompsoni, Derrick Rose´i ja teiste supertähtede mänguvormi.

Teist hooaega järjest on kõige müüdavam Golden State Warriorsi snaipri Stephen Curry särk.

BREAKING: Top 15 Most Popular Jerseys. Shop’em here: https://t.co/gXfdgxFZ40 pic.twitter.com/xaUt1Bpvvh

Steph Curry leads NBA’s most popular jersey list for second consecutive season https://t.co/Csj9h2yb10 pic.twitter.com/RezCyb2Uly— Sportando (@Sportando) April 11, 2017