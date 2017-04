Pöörane plaan: Mavericks tahab karjääri lõpetanud NFLi veterani üheks mänguks NBAsse tuua

NBA klubi Dallas Mavericksi omanik Mark Cuban on lagedale tulemas enneolematu plaaniga: nimelt tahab Mavericks põhihooaja viimases mängus austusavaldusena tiimis üles anda värskelt karjääri lõpetanud pikaaegse Dallas Cowboysi NFLi quarterback'i Tony Romo.

Kogu oma 14 NFLi hooaega Cowboysis mänginud Romost on saanud Dallase linna legend ning teisipäeval teatas mees, et lõpetab oma profikarjääri.

Mavericks, kelle play-off lootused on juba tükk aega kustunud, on hooaja lõpus Romo tiimi toomisega kavandamas ühte NBA ajaloo julgeimat PR-trikki. USA meedia kirjutab, et Romo tahetakse igati "päriselt" mänguks üles anda ning meeskond kavatseb teda kohelda kui täieõiguslikku mängijat.

36-aastane Romo mängis enne ameerika jalgpallile pühendumist ülikoolis ka heal tasemel korvpalli.

Seni on ainsa sportlasena nii NFLis kui NBAs mänginud Bud Grant, kes tuli 1950. aastal Minneapolis Lakersi ridades NBA meistriks ning pallis aastatel 1951-1956 ka NFLis.