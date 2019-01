Pöörane: Luka Doncic edestab Tähtede mängu hääletusel Kevin Duranti ning võib praeguse seisuga pääseda algviisikusse

NBA tähtede mängu uue süsteemi kohaselt loeb rahvahääletus algviisikute moodustamisel aga vaid 50 protsendi mahus: 25 protsenti hääletusest on ajakirjanike õlul, 25 protsenti aga mängijate endi käes. Seetõttu on tõenäoline, et Doncic lõpuks algviisikusse siiski ei pääse - see ei tähenda aga sugugi seda, et treenerid teda varumängijaks ei või valida.

Üllatavaid valikuid on hetkeseisuga algrivistuses veelgi: läänekonverentsis on tagamängijate seas teisel kohal näiteks Derrick Rose, kes edestab muuhulgas superhoos valitsevat MVP-d James Hardenit. Idas on tagamängijate seas teisel kohal Dwyane Wade.

Teist aastat järjest ei kohtu tähtede mängul lõpuks mitte ida ja lääs, vaid meeskonnad koostatakse mõlemas konverentsis kõige rohkem hääli saanud mängijate valikul - mullu olid näiteks kapteniteks LeBron James ja Stephen Curry.

Hääletus lõpeb 21. jaanuaril. Oma valikud saab igaüks teha näiteks Google'is, kui otsida "NBA tähtede mäng".