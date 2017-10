Põnev fakt tegi soomlase Lauri Markkaneni USA-s veelgi kuulsamaks

USA korvpalliringkondades kütab kirgi uudis, et NBA-s debüüthooaega tegev andekas soomlane Lauri Markkanen oli suvel Chicago Bullsiga liitumise järel küsinud Bullsi eksmängijalt Brian Scalabrinelt luba numbri 24 kasutamiseks.





Scalabrine mängis Bullsis oma karjääri kahel viimasel hooajal - 2010/11 ja 2011/12 -, saades keskmiselt platsile vaid viieks mänguminutiks. Kui Scalabrine viskas Bullsis kahe aasta jooksul kokku vaid 54 punkti, siis Markkanen tõi juba kolme esimese mänguga 49 silma.

Ameeriklased ongi hämmingus, et 20-aastane Markkanen on sedavõrd soliidne mees, et pidas oluliseks ka Scalabrine tasemega mängumehelt küsida luba tema endise numbri kasutamiseks.

NBA ajakirjanik Frank Isola kirjutas näiteks Twitteris: "Veider, kuid tõsi: Lauri Markkanen küsis Brian Scalabrinelt luba nr 24 kasutamiseks. Päris aukartustäratav. Halastamatu, kuid samas väga auväärne."