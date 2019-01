Pidurdamatu: NBA mulluse hooaja MVP tegi uskumatult võimsa jaanuari

Jaanuari 14 mängus viskas Harden keskmiselt 43,6 punkti, mis on võimsaim näitaja pärast 1963. aasta märtsi kui Wilt Chamberlain sai kuu keskmiseks 45,8 punkti. Rocketsi võidud-kaotused jaanuaris 8-6, läänekonverentsis ollakse viiendal kohal (29-21).

Isiklikus plaanis on Hardenil käsil veel üks "hull" seeria. Ta on 24 järjestikuses mängus visanud vähemalt 30 punkti. Läinud ööl New Orleans Pelicansi vastu kogunes punkte 37. Houston siiski kaotas 116:121.

Käesoleva hooaja keskmised näitajad on Hardenil 36,3 punkti, 8,1 korvisöötu ja 6,7 lauapalli. Keskmine mänguaeg 37 minutit.

Alates Houston Rocketsiga liitumisest 2012. aasta suvel on Harden hooaja lõikes visanud keskmiselt alati rohkem kui 25 punkti. Mullune näitaja oli 30,4 punkti mängus.

