Telekanali TNT iganädalase NBA-teemalise saate "Inside the NBA" üks oodatumaid segmente on viimastel aastatel olnud "Shaqtin' a Fool" - naljarubriik, kus legendaarne Shaquille O'Neal tögab viimase nädala jooksul platsil tobedatesse olukordadesse sattunud mängijaid.

Kui üldiselt võtavad mängijad Shaqtin' a Fooli edetabelisse sattumist rahulikult, siis üks tippmängija enam mõnitusi välja ei kannata - mees lasi oma agendil O'Neali agendiga ühendust võtta, et kindlustada, et tema enam saatesse ei satuks.

Kuigi mängija nime ei ole nimetatud, on vihjatud, et tegemist on konsensuslikult planeedi viie parima palluri sekka kuuluva mängijaga. Paljude arvates on tegu Houston Rocketsi mängujuhi James Hardeniga, kes eelmisel aastal koguni kogu Shaqtin' a Fooli hooaja MVP-ks tunnistati.