Ninanips Trumpile: NBA meisterklubi külastas Valge Maja asemel Aafrika-Ameerika muuseumi

USA president Donald Trump ootas teisipäeval Valgesse Majja traditsioonilisele visiidile eelmise aasta NBA korvpalliliiga meistreid Golden State Warriorsi meeskonnast, kuid mehed otsustasid selle asemel teha koos Washingtoni õpilastega ühiskülastuse Aafrika-Ameerika ajaloo- ja kultuurimuuseumi.

"Valge Maja kutse on suur au, aga otsustasime teiste asjaolude tõttu, et me ei tunneks end sinna minnes mugavalt," ütles esmaspäeval New York Posti vahendusel Klay Thompson.

"Me ei politiseeri midagi. Me lähme lihtsalt lastega aega veetma, õpetame neile asju, mida meie oma eluteel oleme õppinud ning loodetasti jätame neile head mälestused."

Warriorsi mängijate ja Donald Trumpi vahelt jooksis must kass läbi eelmisel sügisel, kui tiimi superstaar Stephen Curry kritiseeris presidenti hümni ajal põlvitanud mustanahaliste Ameerika jalgpallurite ründamise eest. Trump teatas selle peale, et Curry Valge Maja kutse on tühistatud.