New York Knicks loobus Kuzminskasest, et teha ruumi dopingukeelust vabanevale Joakim Noah'le

NBA klubi New York Knicks lõpetas lepingu 28-aastase leedulasest ääremängija Mindaugas Kuzminskasega, et teha meeskonna nimekirjas ruumi 20-mängulisest dopingukeelust vabanevale Joakim Noah'le.

Noah sai märtsis toidulisandites sisaldunud keelatud ainete tarvitamise eest 20-mängulise keelu ja koos sellega "palgata puhkuse", kuid teeb comebacki täna õhtul Cleveland Cavaliersi vastu.

Kuzminskas tegi sotsiaalmeedias pika pöördumise, milles avaldab Knicksile tänu mälestusväärse perioodi eest ja märgib, et on aeg avada karjääris uus peatükk.

"Üks minu elu ilusamaid peatükke on nüüd läbi. Liiga vara? Ma ei tea. Kuid usun, et kõik siin elus juhtub põhjusega," kirjutas ta.

"Olen kuulnud ütlust "Kui sinna jõuad, võid jõuda kuhu iganes". Ma arvan, et ma tegin selle ära. Esiteks kohtusin nii paljude inimestega, kellest said sõbrad kogu eluks, kohtusin professionaalidega, kes tegid mu paremaks nii mängija kui ka inimesena, ning mul oli päris korralik debüüthooaeg."

Knicks on veel Kuzminskasele võlgu 3 miljonit dollarit. Oleks nad tema asemel loobunud näiteks Ramon Sessionsist, peaksid nad kukrut kergitama 700 000 dollari võrra vähem. Samuti pole kindel, et 32-aastane Noah peatreener Jeff Hornaceki rotatsiooni jääb, sest viimane on korduvalt rõhutanud, et on rahul ka oma praeguste keskmängijate Enes Kanteri ja Kyle O'Quinniga.

Kuzminskas võib nüüd vabalt liituda mõne teise NBA klubiga. Erinevate allikate väitel on Kuzminskase palkamisest juba huvitatud Los Angeles Lakers, Chicago Bulls ja Atlanta Hawks.

Enne NBA-sse siirdumist mängis Kuzminskas Malaga Unicaja, Kaunase Žalgirise, Šiauliai ning Vilniuse klubide Perlase ja Sakalai eest. Leedu koondisega on Kuzminskas võitnud 2013. ja 2015. aasta EM-i hõbemedalid.