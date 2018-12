New York Knicks andis vihje Porziņģise tagasitulekust

Tiim andis teada, et Porziņģise vasak põlv paraneb hästi ja teda võiks väljakule tagasi oodata veebruari keskpaigas. See tähendab, et 221cm pikkuse lätlase mängupaus venib enam kui aasta pikkuseks. Ta murdis põlvesidemed tänavu 6. veebruaril kohtumises Milwaukee Bucksiga.

Seoses Porziņģis vigastusega on edasi lükkunud ka Knicksi uue ilme saamine. Eelmisel hooajal Tähtede mängule valitud tsentrist peaks saama mees, kelle ümber New York Knicks uut tiimi ehitama hakkab. Aga...

Lätlane mängib Knicksis alates 2015. aastast ja tuleval suvel saab temast vabaagent. NBA vaatlejad on tõstatanud küsimuse, kas Porziņģis üldse New Yorki jääb. Kui Knicks talle maksimumlepingut ei paku (vigastuse tõsidust arvestades), võib liikumine uude tiimi kindlasti päevakorrale tulla.