New Orleans Pelicans palkas mängujuhiks paljukordse NBA Tähtede mängus osaleja

Kui lõppenud hooaja käigus liitus klubiga DeMarcus Cousins, siis värskelt teatati vabaagent Rajon Rondo palkamisest. Tehingu üksikasju ei avaldata.

31-aastane Rondo on NBA-s mänginud hooajast 2006/2007. Esimesed kaheksa hooaega Boston Celticsis, kellega tuli 2008. aastal ka meistriks. Viimasel kolmel hooajal on ta pendeldanud Dallas Mavericksi, Sacramento Kingsi ja Chicago Bullsi vahel.

Aastatel 2010-2013 osales Rondo NBA Tähtede mängul.

