Needus jätkub? Philadelphia 76ersi drafti avavalik sai vigastada

Philadelphia 76ersi halb õnn noorte tulevikulootuste vigastustelainel on jätkumas: eilses suveliiga mängus tegi hüppeliigesele viga selle aasta drafti esimene valik, mängujuht Markelle Fultz.

Kuigi esimeste indikatsioonide järgi ei paista Fultzi vigastus õnneks väga raske, on irvhambad juba välja toonud selle, et 19-aastase mängujuhi hädad on loogiline jätk varasemale sündmuste jadale: nimelt on 76ersi tulevikulootused viimastel aastatel hirmuäratavalt sageli juba enne NBAs mängimist raskelt vigastada saanud.

Esimeseks selliseks palluriks oli 2013. aasta drafti kuues valik Nerlens Noel, kes oli juba enne Sixersiga liitumist põlvevigastusega audis ning pidi vastupidiselt meeskonna lootustele kogu oma esimese hooaja vahele jätma. 2014. aasta draftis valis Sixers tsentri Joel Embiidi, kes pidi erinevate vigastuste ja nende komplikatsioonide tõttu vahele jätma koguni kaks hooaega ning sai suure haibi saatel debüteerida alles lõppenud hooajal. Eelmisel aastal saadi drafti esimese valikuna Ben Simmons, kes samuti vigastuse tõttu oma esimese hooaja oli sunnitud vahele jätma.