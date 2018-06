"Need on täiesti normaalsed kraed. Otsige endale uus asi, mille kallal viriseda!" NBA viimaste aastate kõige suurem ja pentsikum skandaal viib tiimijuhi ametist?

Et infot kontrollida, saatis The Ringeri ajakirjanik Sixersile järelepärimise, kus küsiti Colangelolt kahe konto kohta, kas need on tema omad. Ühe (@Phila1234567), mille alt polnud postitusi tehtud, võttis Colangelo omaks, väites, et kasutab seda Sixersi kohta käivate Twitteri kontode monitoorimiseks, teist ta aga endale kuuluvaks ei tunnistanud. Huvitaval kombel muutusid aga ülejäänud kolm kontot, mida The Ringer oma järelpärimises ei puudutanud, järgmiste tundide jooksul nagu üks mees suletuks - varem olid need olnud avalikud, edaspidi said neid jälgida aga vaid need Twitteri kasutajad, kelle konto omanik oli heaks kiitnud.

"Peaksime teda ära kasutama, isegi kui ta ei ole 100% terve. Ta pole niikuinii meeskonna tulevik"

Kõige veidrama tõsiasjana ei olnud ülejäänud neli kontot mitte vaiki, vaid tulistasid valusalt ja enamasti kas Sixersi mängijate pihta või siis kaitsesid kiivalt Colangelo isikut ja tema otsuseid klubi juhina, kelle ülesandeks on treeneri ja muu personali palkamise kõrval ka draftis noormängijate valimine ning pallurite vahetustehingute läbiviimine. Kontod heitsid halba valgust muuhulgas ka Colangelo eelkäijale Sam Hinkie'le, kelle radikaalne, aga kaval plaan on aidanud 76ersi hetkel idakonverentsi üheks eredama tulevikuga tiimiks (Sixers kaotas Hinkie ajal mitu hooaega järjest väga palju mänge ning sai seeläbi mitmetel aastatel palju häid draftivalikuid, millega toodi meeskonda näiteks Ben Simmons, Joel Embiid ja Markelle Fultz).

Colangelo jaoks kõige inkrimineerivamateks säutsudeks on aga need kirjutised, milles on avalikult vihjeid pillutud meeskonna saladustele. Näiteks on nende kontode alt Sixersist kirjutavatele ajakirjanikele üritatud vihjata, miks ei läinud läbi üks kunagine vahetustehing, millega loodeti meeskonnast mujale saata tsenter Jahlil Okafor. Kuigi seda avalikult toona kuskil välja ei toodud, on ühe konto alt korduvalt vihjatud, et Okafor põrus teise meeskonna meditsiinilisel läbivaatusel. Samuti on seal juba enne vahetustehingute toimumist mitmetele Colangelo plaanidele vihjatud - kui sama infoni oleks jõudnud mõni teine NBA meeskond, oleks saanud seda Sixersi kahjuks ära kasutada.

Sixersi mängijatest on nende kontode poolt kõige suurem kriitika langenud 221-sentimeetrisele tsentrile Joel Embiidile, keda on korduvalt nimetatud laisaks, isekaks, lapsikuks ja isegi tolaks. "Kui ma oleksin tiimi juhatuses, võtaksin redeli ja annaksin talle tappa," kirjutas üks kontodest pärast seda, kui Embiid käis räppar Meek Milli kontserdil ning tantsis laval palja ülakehaga, olles ise samal ajal vigastatud.

Embiidi kohta on veel häirivamalt ühelt kontolt kirjutatud, et teda tuleks rohkem tiimi huvides ära kasutada. Seni on Sixersi juhtkond vigastusalti kamerunlasega käinud väga ettevaatlikult ümber ning iga väiksemagi vigastuskahtluse korral teda platsilt eemal hoidnud. "Joel ei ole meeskonna tulevik, nii et keda kotib: ekspluateerime teda isegi siis, kui ta ei ole 100% terve," seisis ühes säutsus. "Joel on lapsik ja Sixers ei ole enam tema meeskond, see on üha rohkem Beni [Simmons] meeskond," seisis teises.

"Olen Bryaniga koos töötanud ja ta on liiga väärikas, et siin kaasa rääkida"