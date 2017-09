"Need litapojad tuleks vallandada!" Trump tõmbas oma kommentaaridega enda peale kogu NBA viha

USA president Donald Trump, kes tühistas NBA meisterklubi Golden State Warriorsi kutse Valgesse Majja pärast seda, kui nende juhtmängijad ei soovinudki sinna minna, tõmbas enda peale vaat et kogu korvpalliliiga viha - presidendi vastu on sõna võtnud paljud mängijad, treenerid ning isegi NBA juhtisikud.

Lisaks Warriorsi ja Stephen Curryga tüli kiskumisele solvas Trump ühes kõnes ka NFLi jalgpallureid, nimetades neid sisuliselt litapoegadeks. Trumpi häirivad osade pallurite vaiksed protestid, kus USA hümni ajal seismise asemel põlvitatakse.

"Kas teile ei meeldiks, kui mõne NFLi klubi omanik ütleks selle peale lihtsalt: "Võtke see litapoeg väljakult ära, ta on vallandatud!"?"

Teravad kommentaarid päästsid paisu tagant valla ka paljud NBA tippmängijad, kes Twitteris ka oma seisukoha välja ütlesid. Kõige enam sai tähelepanu LeBron Jamesi jõuline avaldus, kuid sõna võtsid ka paljud teised.

"Kahtlen, et ta on piisavalt mees, et mõnele mängijale "litapoeg" näkku öelda," põrutas Houston Rocketsi mängujuht Chris Paul.

"Barack Obama, meil on sind kiiresti tagasi vaja," sõnas Cleveland Cavaliersi tagamees J.R. Smith.

"USA president, kelle nimi ainuüksi tekitab vastandumist ja viha, kelle sõnad tekitavad vastasseisu ja kurjust, ei saa Ameerikat taas vägevaks teha," säutsus Kobe Bryant.

"Toetan Golden State Warriorsi ja klubi omanikke, mängijaid ja fänne. Warriorsi mängijad on tšempionid ja põhimõttekindlad mehed, kes annavad oma kogukonnale tagasi," kirjutas Los Angeles Lakersi legend ning praegune juhtkonna liige Magic Johnson.

"Kõik on okei, Warriors - paari kuu pärast ei saa ka Donald Trump ilmselt Valget Maja külastada," põrutas Chicago Bullsi tsenter Robin Lopez.

Teravas olukorras võttis sõna ka NBA komissar Adam Silver. "Olin esialgu selle poolt, et Warriors Valget Maja külastaks, sest nad oleksid saanud oma vaateid presidendiga näost näkku jagada. Seetõttu olen pettunud, et see ei juhtu. Mis on aga olulisem - olen uhke, et meie mängijad võtavad oma kogukonnas aktiivse rolli ning jätkavad olulistel teemadel sõna võtmist."