NBA tütarliiga kohtumises kokku kukkunud mängija suri

Traagiliste tagajärgedega intsident juhtus Grand Rapids Drive´i ja Long Island Netsi mängu viimastel sekunditel. Enne kokkuvarisemist oli Upshaw väljakul veetnud 29 minutit.

Ta sai kiirelt abi ja toimetati haiglasse, aga noore mehe süda enam eluvaimu sisse ei võtnud.

Enne G League´i klubiga liitumist mängis ta ülikooli lõpetamise järel kaks hooaega Euroopas, Sloveenias ja Luksemburgis.

Jewel Upshaw (continued): "Details of his memorial will be announced at a later date. We’d like to thank the many doctors and nurses at Spectrum Health for their efforts in caring for our son. We’d also like to thank the Drive for the support they have extended to our family.” pic.twitter.com/sSLsWvfTny