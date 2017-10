NBA teeb Tähtede mängul suure muudatuse: üle 60 aasta kestnud ida ja lääne vastasseis kaob

Eelmise hooaja Tähtede mängu võitis läänekonverents Foto: Derick E. Hingle, USA Today Sports

Korvpalliliiga NBA andis teada, et alates sellest hooajast muudetakse tunduvalt traditsioonilise Tähtede mängu formaati: kui mängu ajaloo algusest peale on see käinud ida- ja läänekonverentsi vahel, siis nüüd valivad endale võistkonnad tiimide kaptenid.