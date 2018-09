NBA tähtmängija Russell Westbrook pidi minema põlveoperatsioonile

Üle-eelmisel hooajal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Oklahoma City Thunderi liider vajas paremale põlvele artroskoopilist operatsiooni, kuna individuaalse ettevalmistuse käigus ilmnes, et põlves on põletik ja liiges on harjumuspäratult jäik, kirjutab Reuters.

Westbrook valis sellises olukorras operatsioonile minemise, et vältida ülejäänud hooaja jooksul põlveprobleeme.

Oklahoma City andis teada, et Westbrookil jäävad vahele kõik hooajaeelsed kohtumised ja lisaks ka esimesed põhihooaja mängud.