Korvpalliliigas NBA läks jõulude ajal käima suur Tähtede mängu algviisikute hääletus, kus rahval ja fännidel on võimalus kaasa aidata oma lemmikute jõudmisele matši algviisikutesse.

Kui viimastel aastatel on algviisikud olnud puhtalt rahva otsustada, siis tänavuseks hooajaks tehti sellesse protsessi oluline muudatus - nimelt annavad fännide hääled nüüd vaid 50 protsenti lõpptulemusest - 25-protsendiline kaal on valitud korvpalliajakirjanikel, 25-protsendiline osakaal mängijatel endil.

Eile avaldati fännide hääletuse esimesed vahekokkuvõtted ning süsteemi muutmisest hoolimata on paljudel tõsine kartus, et algviisikusse pääseb mängija, kes oma esitustega platsil ei peaks Tähtede mängule isegi lähedale jõudma - selleks on Golden State Warriorsi grusiinist tsenter Zaza Pachulia.

Peamiselt andunud Gruusia hääletajate toetusel ratsutav ning eelmisel hooajal ülinapilt Tähtede mängu algviisikust välja jäänud (puudu jäi vaid umbes 14 000 häält) Pachulia on esimeses "vaheajapunktis" Läänekonverentsi eesliinimängijate seas kindlalt koguni teisel kohal, jäädes ligikaudu 100 000 häälega alla vaid meeskonnakaaslasele Kevin Durantile, edestades aga umbes sama suure vahemaaga kolmandal kohal olevat Kawhi Leonardit.

Pachulia on hoolimata Warriorsi algviisiklaseks olemisest näidanud tänavu küllaltki kahvatut statistikat - keskmiselt on tema nimele jäänud 5,2 punkti ja 5,8 lauapalli mängu kohta.

Lätlased pole näiteks oma tähehakatist Kristaps Porzingist suutnud koos newyorklastega Idakonverentsi esikolmiku lähedale klikkida - Porzingis hoiab seal seitsmendat kohta.

Fännide hääletuse esimene vahekokkuvõte: