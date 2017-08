NBA täht ennustab, et LeBron James kolib Knicksi

Los Angeles Clippersi tähtkorvpallur Blake Griffin ei usu, et järgmisel suvel vabaagendiks saav LeBron James võiks liituda Los Angelese klubidega.

Griffin pakkus, et pigem liitub Cleveland Cavaliersi korvikütt New York Knicksiga.

"Ausalt öeldes ma ei näe teda (James) Los Angelesesse tulemas. Ma ei tea, mis hakkab saama, aga kindel on, et midagi on õhus," usub Griffin, et 32-aastane James lahkub järgmisel suvel Cavaliersist.

"Ma näen teda pigem New Yorki minemas, kui Los Angelesse. Kui minna Gardenisse (Madison Square Garden - toim.), siis seal on hoopis teine tunne. Seal on energia, terve mängu vältel on suur melu ja sumin. Ka lõppenud hooajal seal mängides oli seda tunda, see on endiselt seal," kiitis Griffin Knicksi koduareeni.