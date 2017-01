NBA meisterklubi Cleveland Cavaliersi tagamängija J.R. Smithi abikaasa Jewel sünnitas üheksa päeva tagasi tütre Dakota, kes võitleb endiselt oma elu eest - tavalise 40 rasedusnädala asemel otsustas beebi ilmale tulla 22. nädalal.

USA portaal TMZ Sports raporteerib, et nüüdseks juba üheksapäevane Dakota on endiselt elus ning tema kosumine on seni läinud positiivselt.

J.R. Smithi ja tema kaasa kolmas laps kaalus sündides vaid ühe naela ehk vähem kui 500 grammi (!). Hoolimata senistest edusammudest oleks lapse ellujäämine endiselt väikestviisi ime - nii väikesed ja nii vara sündinud lapsed elavad esimesed elukuud üle ülimalt harva ning isegi ellujäämise korral on tõenäosus suur, et lapsel on erinevad füüsilised ja vaimsed häired.