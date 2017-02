Valitseva NBA meistri Cleveland Cavaliersi mängujuht Kyrie Irving on Tähtede mängu nädalavahetuse ajaks sattunud omamoodi meediakeerissesse - nimelt avaldas Irving oma tiimikaaslaste Channing Frye ja Richard Jeffersoni taskuhäälingus, et maakera ei olegi tema arvates kera, vaid hoopis lapik ketas.

"See ei ole isegi mingisugune vandenõuteooria," sõnas Irving. "Maa on lame."

Kui üllatunud Frye palus Irvingul oma nägemust selgitada, lisas 24-aastane tšempion, et teatud inimesed valetavad kogu inimkonnale. "See on otse meie nina all. Nad valetavad meile. See, mida meile õpetatakse, on see, et maa on ümmargune. Kuid kui mõelda sellele, kuidas me reisime ja liigume, siis kas tõesti suudad sa uskuda, et me keerleme ümber Päikese ja teised planeedid on samuti kindlatel kuupäevadel kindlates kohtades?"

Irving ei usu ka teiste planeetide olemasolusse. "Meil ei ole konkreetset informatsiooni peale selle, mida meile öeldakse. Nad suunavad sind sinnapoole, kuhu ise tahavad. Tõde on olemas - seda tuleb lihtsalt otsida."

Lisaks sellele tegi Irving intervjuus veel mitmeid vastuolulisi väiteid - näiteks ei usu ta muuhulgas, et ameeriklased Kuu peal käisid või et dinosaurused eksisteerisid.

Kogu jutu tegi kummalisemaks asjaolu, et saadet lindistati lennukisõidu ajal - oleks Irving vaid aknast välja vaadanud, oleksid tema seisukohad Maa lameduse osas ehk muutunud...

Kogu saadet saab kuulata siit.