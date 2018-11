NBA-s tehti kolmeste antirekord, Milwaukee Bucksi keskmängija ladus telliseid

Temast sai mängija, kes on ühegi tabamuseta võtnud kohtumises kõige enam kaugviskeid.

Mängus Phoenix Sunsiga viskas Lopez perimeetrilt peale 12 korda ja märki ei tabanud. Varasemalt jagasid antirekordit Stephen Curry, Trey Burke ja Antoine Walker, kes suutnud ühes mängus kolmeste reale kirja saada 0/11.

Alates 2008. aastast NBA-s mängiv Lopez on viimastel hooaegadel kaugvisete osas tegelikult kõvasti juurde pannud. Alles mõni mäng varem püstitas ta isikliku tippmargi, tabades Denver Nuggetsi vastu kaheksa kaugviset. See on seda imekspandavam, et esimese kaheksa hooaja jooksul võttis Lopez NBA-s vaid kolm viset kolmese joone tagant.

