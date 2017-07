NBA-s kiideti heaks huvitavad reeglimuudatused

NBA klubide omanikud kiitsid hooajaeelsel koosolekul heaks mitmed muudatused nii mängureeglites kui ka hooaja üldises ülesehituses.

Kõige suurema fänne rõõmustava uudisena kiirendatakse mängu voolavust, võttes meeskondadelt taimaute vähemaks ning tehes neid lühemaks. Senise maksimaalse 18 taimaudi asemel saavad mõlemad meeskonnad nüüd ühes mängus kõige enam võtta seitse taimauti. Samuti peaksid lühemaks ja kiiremaks minema mängude lõpud - kui varem oli mõlemal tiimil viimase kahe minuti jooksul kasutada kolm taimauti, siis nüüd on neid kaks.

Samuti kärbitakse aja maha võtmise korral nõupidamise aega - kui varem võisid taimaudid kesta koguni kolm minutit ning isegi reeglite järgi 20-sekundilised taimaudid venisid sageli vähemalt minutilisteks, siis uuest hooajast on kõik mõtlemisajad 75 sekundi pikkused - ei rohkem ega vähem.

Lisaks kärbiti ka teise ja kolmanda veerandi vahele jäävat poolajapausi, mis on nüüd sekundi pealt 15 minutit.

Paar muudatust tehti ka hooaja üldise kalendri lõikes - nimelt pikendati põhihooaega umbes kümne päeva võrra, et vähendada olukordi, kus meeskonnad peavad pidama kohtumisi kahel järjestikusel päeval. Vahetustehingute aken sulgub nüüd samuti varem - kui senine tärmin oli pärast Tähtede mängu, siis nüüdsest on see kümme päeva sellest varem.