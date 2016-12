Pikka aega NBA-s peatreenerina leiba teeninud, tänasel päeval pensionipõlve pidava 65-aastase George Karli sulest ilmub õige pea raamat, kus mitmed endised ja praegused NBA tähed saavad kriitikaga üle valatud.

Kõige nimekamaks meheks, kes pihta saab on kolmekordne olümpiakuld, praegune New York Knicksi täht Carmelo Anthony, kes töötas kuus hooaega (2005-2011) George Karliga koos Denver Nuggetsis.

"Carmelo oli ja jäigi selle kuue aasta jooksul minu jaoks tõeliseks mõistatuseks. Ta oli parim mängija rünnakul, keda mul õnnestus juhendada. Aga ta tõmbas mind tihti süütenöörina käima, sest oli kaitsemängus enda osas vähenõudlik. Tal ei jagunud pühendumust raskeks ja ropuks tööks, et vastast peatada. Ta oli inimeste ära kasutaja ja sõltuv tähelepanust, mida polnud nõus jagama," kirjutab Karl raamatus, mille üksikud peatükid ilmusid sel nädalal The New York Post´is.

"Minu ideaal - arvatavasti iga treeneri ideaal - on see, kui sinu parim mängija on ka meeskonna tõeline liider. Kuna Carmelo mängis kõike välja panevalt vaid ühel pool väljakut, siis hakkas ta kaeblema, et ei suuda Nuggetsit liidrina vedada. Tema treenimine tähendas tasakaalu leidmist hoiakutes ja suhtumises. Carmelo ja Kenyon Martin kandsid endaga kahte koormat: suure rahaga toimetulek ning isata kasvamine, kes näidanuks, kuidas käituda kui mees."

Raamat "Furious George: My Forty Years Surviving NBA Divas, Clueless GMs, and Poor Shot Selection" ilmub jaanuaris. Denver Nuggetsi endised tähed Carmelo Anthony ja Kenyon Martin on jõudnud juba raamatu osas pahameelt avaldada ning võib kindel olla, et kriitilisi väljaütlemisi tuleb veel.

George Karl on NBA peatreenerina olnud ametis 1999 mängul, millest võitnud 1175.