NBA meisterklubi peatreener Trumpi avaldusest: lihtsalt kohutav!

NBA korvpalliliiga valitseva meistermeeskonna Golden State Warriorsi peatreener Steve Kerr kritiseeris USA spordiüldsusega tülli pööranud president Donald Trumpi.



Trump teatas esmalt reedel, et kõik NFLi jalgpallurid, kes keelduvad USA hümni ajal püsti tõusmast, tuleks klubijuhtide poolt vallandada. Eile kinnitas aga president, et NBA meistermeeskond pole tänavu Valgesse Majja oodatud, sest Warriorsi tähtmängija Stephen Curry polnud kindel, kas soovib presidendiga kohtuda.

Kahel korral treenerina ja viiel korral mängijana NBA meistriks kroonitud Kerr ütles, et presidendi väljaütlemised on olnud täiesti kohatud.

"Võtame selle NFLi mängijate teema. Üks noormees (Colin Kaepernick) protestib rahumeelselt politsei brutaalsuse ja rassismi vastu, juhib tähelepanu meie riigi kitsaskohtadele ja saab sellise sõimu osaliseks. Kuulge, see on ju lihtsalt kohutav! President on oma avaldustega meie elu väga keeruliseks teinud."