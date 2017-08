NBA meister, kes tutvustas Kobe Bryantile jääd ja paikas Hindrek Pulga selja

Sel nädalal külastas Pärnu võrkpalliklubi soomlane, kes on endale maailmas nime teinud. 19 aastat USA-s töötanud Marko Yrjövuori analüüsis mängijate liikumist ja jagas neile näpunäiteid.

Kas on üldse olemas lühike vastus küsimusele, kuidas vältida vigastusi?

Vaevalt. Arvan, et see on kombinatsioon õigetest otsustest. Räägin palju taastumisest, eriti Põhjamaades. Soome kohta võin öelda, et seal treenitakse liiga palju. Vigastuste vältimises mängib taastumine väga-väga suurt rolli. Puhkeaeg ei tähenda diivanil lösutades teleri vaatamist, vaid seda, et annad kehale või teatud kehaosadele aega pingutusest taastumiseks. Selleta paremaks ei lähe.