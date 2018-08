NBA legend Manu Ginobili võib juba tänavu karjääri lõpetada

ESPN-i andmetel kaalub Ginobili tõsiselt karjääri lõpetamist ja plaanib kohtuda klubi peatreeneri Gregg Popovichiga, et arutada tulevikuplaane.

41-aastane argentiinlane on treeninud kogu suve San Antonio Spursiga, aga pole lõplikku otsust oma tuleviku osas teinud. ESPN kirjutab, et Spurs loodab väga Ginobiliga koostöö jätkamist ja on valmis talle andma nii palju aega, kui tarvis, et mees otsusele jõuaks.

Ginobili praegune leping kehtib järgmise hooaja lõpuni ja toob talle aastas sisse 2,5 miljonit dollarit. Eelmisel hooajal sai Ginobili keskmiselt kirja 20 minutit ja viskas 8.9 punkti.

Ginobili on neljal korral tulnud Spursiga NBA meistriks (2003, 2005, 2007, 2014). 2004. aastal tuli ta Argentina koondisega olümpiavõitjaks. Aastatel 2000-2002 mängis ta Itaalia klubi Bologna Virtuse eest. 2001. aastal võitis ta Euroliiga ja valiti finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.