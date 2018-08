NBA legend Manu Ginobili lõpetas karjääri

ESPN kirjutas juba eelmisel nädalal, et 41-aastane Ginobili kaalub karjääri lõpetamist, ehkki Spursiga oli tal veel üks aasta lepingut järel.

"Täna valdavad mind erinevad emotsioonid, sest olen otsustanud lõpetada korvpalluri karjääri," kirjutas argentiinlane Twitteris. "Tänan kõiki (pere, sõbrad, meeskonnakaaslased, treenerid, personal, fännid), kes on mind viimase 23 aasta jooksul toetanud. See on olnud uskumatu teekond ja palju erilisem, kui oskasin unistada."

Ginobili on neljal korral tulnud Spursiga NBA meistriks (2003, 2005, 2007, 2014). 2004. aastal tuli ta Argentina koondisega olümpiavõitjaks. Aastatel 2000-2002 mängis ta Itaalia klubi Bologna Virtuse eest. 2001. aastal võitis ta Euroliiga ja valiti finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K