NBA legend Dirk Nowitzki kiitis Luka Doncicit: uskumatu, kuidas ta mängib 19-aastase kohta

Luka Doncic NBA suveliigas ei osalenud, aga on nüüdseks nädal aega treeninud Dallase meeskonna juures. "Ta on olnud meie juures nüüd nädal ja iga päev kõvasti treeninud. Mulle meeldib väga, mida ma näen," sõnas Nowitzki. "Pika mängija kohta on ta palliga väga osav."

"Tema arusaamine mängust ja platsi nägemine - uskumatu, kuidas ta mängib 19-aastase kohta," lisas sakslane. "Ta on ka väga hea viskaja. Usun, et Doncic suudab mitmeid aastaid meie eest hästi mängida."

Luka Doncic valiti suvel NBA draftis Atlanta Hawksi poolt, kust ta vahetati Dallas Mavericksi. NBA klubi eest hakkab ta aastas teenima 5,4 miljonit dollarit.