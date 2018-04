NBA korvpallur kindlustas endale eilse mänguga miljon dollarit

NBA korvpalliklubis Miami Heatis mängiv kanadalane Kelly Olynyk pidi eile väljakul veetma vaid kaks minutit, et kindlustada endale miljoni dollari ehk 815 000 euro suurune preemia.

Nimelt on Olynyki lepingus punkt, et kui ta saab põhihooaja jooksul platsile vähemalt 1700 mänguminutiks, kaasneb sellega miljon dollarit boonust. Enne eilset kohtumist Atlanta Hawksiga oligi tal sellest puudu just kaks minutit.

Treener usaldas Olynyki eile platsile 22 minutiks ning see tasus end igati ära. Kanadalane tabas viis kaugviset, kogus 19 punkti ja aitas Heati 115:86 võidule.

Pärast võidumängu viskas Heati peatreener Erik Spoelstra nalja, et ootab nüüd Olynykilt vastuteenet. "Söögid, joogid, kõik tema kulul. Esitan talle arve," naljatles treener.

Idakonverentsis kuuendal kohal asuv Miami on pääsu play-offi kindlustatud. Põhiturniiri lõpuni jääb kolm mängu.