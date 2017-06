NBA korvpallitäht on sunnitud haiguse tõttu karjääri lõpetama

Miami Heati korvpallur Chris Bosh on sunnitud tõsise haiguse tõttu oma korvpallirikarjääri lõpetama.

Tänavu veebruaris avastati 33-aastase ameeriklase jalast veenisisene tromb. Aasta tagasi oli vereklomp leitud tema kopsudest. Kuna korvpalluri verenäitajad on endiselt korrast ära, on NBA korvpalliliiga arst andnud Miami Heatile õiguse Boshiga lepingu lõpetamiseks. See on Heati jaoks tegelikult hea uudis, sest nad saavad Boshi teenistuse oma palgafondist maha kanda ja selle arvel uusi mängijaid soetada.

Bosh teenib vaatamata lepingu lõpetamisele Heatist kahe järgneva hooajaga kokku 52 miljonit dollarit, kuid haiguse tõttu katab enamuse sellest summast kindlustus.

2008. aastal Pekingis olümpiavõitjaks tulnud Boshil ei ole keelatud mängijakarjääri jätkata, kuid selleks tuleb tal eelnevalt arstlik luba saada.