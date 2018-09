NBA klubis Dallas Mavericks toimus pikki aastaid naistöötajate seksuaalne ahistamine

Organisatsiooni endine president Terdema Ussery katsus ja musitas naistöötajaid vastupidiselt nende tahtele. Sarnaseid episoode leiti ka madalamal juhtimistasemel. Klubi kõrgeim juhtkond ning omanikud olid juhtumitest teadlikud, aga teemasse suhtuti leigelt ja hoolimatult.

ESPN-ile antud emotsionaalses intervjuus sõnas Cuban, et on olnud vastutav Mavericksi töökultuuri ning töökeskkonna eest. Ta on organisatsiooni kuuluvate või kuulunud naiste ees juba vabandanud.

Lisaks annetab Cuban erinevatele naisorganisatsioonidele kokku 10 miljonit dollarit.

Väärkohtlemist hakati Mavericksi organisatsioonis uurima tänavu veebruaris kui Sports Illustrated´is ilmus põhjalik lugu Ussery kunagistest väärtegudest. Süüdistustega tulid lagedale enam kui kümme naistöötajat.