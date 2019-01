NBA klubi pallur jääb Londonis toimuvast mängust eemale: "Pelgan, et mind lüüakse maha"

Kanter on oma poliitiliste vaadete tõttu sattunud Türgi presidendi Tayyip Erdoğani meelepaha alla.

"Londonis valitseb reaalne oht, et mind lüüakse maha. Ma ei lähe Euroopasse, oleme sellest klubi juhtkonnaga juba rääkinud. Kurb. Tahaksin meeskonda aidata, aga ei saa seda friigist diktaatori pärast teha," jagas türklasest keskmängija oma tundeid ajakirjanikega.

Enes Kanter says he’s not going to London with Knicks because he fears for his life due to “that freaking lunatic, the Turkish president. There’s a chance that I can get killed out there.” pic.twitter.com/NvRDSHWB4V