NBA klubi omanik käis isiklikult vaatamas Luka Doncici mängu

Pole mingi saladus, et Euroliiga lõppenud hooaja kõige väärtuslikum mängija (MVP) ja finaalneliku turniiri MVP Luka Doncic on enamuse NBA klubide huviorbiidis.

Uute noormängijate valimine ehk draft leiab aset mõne nädala pärast. Madridi Realiga Hispaania meistrivõistluste poolfinaalis mängiv sloveen end klubidele näitama minna ei saa. Tegelikult pole vajagi, klubide võtmeinimesed tulevad tema juurde ise.

Hiljuti väisasid poolfinaalseeria kohtumist Sacramento Kingsi omanik Vivek Ranadive ja Kingsi peamänedžer Vlade Divac. Klubil on tänavuses NBA draftis kasutada teine valik Phoenix Sunsi järel. See võib anda reaalse võimaluse Doncicit püüda, kuna Sunsi teravdatud vaateväljas on ka Arizona ülikooli mängumees DeAndre Ayton.

See, et NBA klubi omanik isiklikult käib Euroopas mõnda noormängijat vaatamas, on tavatu. Aga Doncici puhul tasub erandeid teha.