NBA kaks suurimat skooritegijat tulevad sel hooajal Euroopast

Korvpalliliigas NBA on suurimateks skooritegijateks olnud ikka kohalikud pallivõlurid. Eelmisel hooajal viskas keskmiselt kõige rohkem punkte Russell Westbrook, hooaeg enne seda Stephen Curry, eelnevalt taaskord Westbrook, enne seda Kevin Durant jne. Sel hooajal on asjad teisiti.

Sel hooajal on seni suurimaks korvikütiks olnud Milwaukee Bucksi ridadesse kuuluv Kreeka koondislane Giannis Antetokounmpo, kes on keskmiselt visanud 31,5 punkti. Juba praegus sosistatakse, et Ateenas sündinud 22-aastasest ja 211 cm pikkusest mängumehest saab ühel päeval profiliiga parim mängumees.

Korviküttide edetabelis on üllatuslikult teisele kohale kerkinud 22-aastane Läti imemees Kristaps Porzingis, kelle kontol on keskmiselt 30,0 silma. Seega on sel hooajal suutnud seni keskmiselt visata punktisumma, mis algab numbriga kolm ainult kaks Euroopa korvpallurit.

Esikolmikusse mahub veel Houston Rocketsi tagamängija James Harden 29,9 silmaga.

Edetabeli järgmine Euroopa mängumees on Saksamaa koondislane Dennis Schröder, kelle kontol on keskmiselt 22,0 punkti ja see annab talle pingereas 17. koha.

NBA käimasoleva hooaja suurimad korvikütid:



1. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) 31,5 punkti

2. Kristaps Porzingis (New York Knicks) 30,0

3. James Harden (Houston Rockets) 29,9

4. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 29,3

5. DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans) 28,2

6. Anthony Davis (New Orleans Pelicans) 27,5

7. Stephen Curry (Golden State Warriors) 25,4

8. Damian Lillard (Portland Trail Blazers) 25,2