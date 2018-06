NBA finaalide lõpplahendus: Warriors parim klubi, LeBron parim mängija

Warriorsi võit ei olnud pärast esimest mängu kordagi kahtluse all. Kõige lähemale jõudiski Cavaliers esimeses kohtumises, kuid toona võis neile kätte maksta J. R. Smithi rumal lahendus normaalaja viimastel sekunditel, kui ta viigiseisul kummalisel kombel viskele ei läinud ja palli korvi alt hoopis välja põrgatas. Teistes kohtumistes võis Cavs küll mõne aja Warriorsiga sammu pidada, ent lõpuks maksis kvaliteet: Warriorsil on Kevin Duranti, Stephen Curry, Klay Thompsoni ja Draymond Greeni näol neli absoluutset tippmängjiat, Cavaliersil on vastu panna vaid LeBron James, heal päeval ka Kevin Love.