NBA endine juht: marihuaana peaks korvpallis olema lubatud

NBA eelmine komissar David Stern on seisukohal, et liiga peaks marihuaana oma keelatud ainete nimekirjast eemaldama.

Stern andis intervjuu endisele NBA mängijale Al Harringtonile, kes on karjääri lõpetamise järel hakanud meditsiinilise marihuaana kõneisikuks. Harringtoni sõnul kasutab kanepit koguni 70 protsenti kõigist tippsportlastest. "Ma usun, et see on nii suur protsent. Mitte ainult mängijad, vaid ka treenerid, tiimijuhid..."

Harringtoni sõnul suitsetas tema oma 16-aastase karjääri viimasel kolmel hooajal marihuaanat, et alandada ebaõnnestunud põlveoperatsiooni järel paistetust.

Sterni sõnul veenis Harrington ta ümber - NBA komissarina võttis Stern kanepi suhtes väga kindla negatiivse hoiaku. "Ma arvan praegu, et selle peaks keelatud ainete nimekirjast välja võtma," sõnas Stern. "Praegusel ajal keskendutakse nii palju õigesti treenimisele, vigastustest taastumisele, toitumisele ja muule taolisele. Seetõttu peaks ka meditsiiniline marihuaana selles vestluses figureerima. Kas kujutate ette, kui kõik superstaarid saaksid oma karjääri veel näiteks aasta võrra pikendada?"