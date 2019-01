NBA ekspert: kui Henri Drell sooviks, oleks ta sel suvel juba NBA draft'is kindel teise ringi valik

"Henri Drellil on käsil tugev hooaeg Saksamaa esiliigas, Baunachi meeskonnas, visates keskmiselt 25 minutiga 13,3 punkti," kirjutab Givony väljaandes Draftexpress. "Saksamaa teise liiga tase pole küll eriti tugev, kuid oli hea näha Drelli mängimas professionaalsete korvpallurite vastu ning pettumust eestlane ei valmistanud. Ta viskas 21 punkti, millest 15 tulid kolmepunktivisetest. Lisaks andis ta neli resultatiivset söötu."

Givony räägib Baunachi 77:80 kaotusmängust Schalkele, mida ekspert ise käis Saksamaal vaatamas.

"Drell on mitme aspekti poolest kõvasti arenenud," jätkas Givony. "Arvestades tema pikkust, õlgade laiust ja atleetlikkust, on lihtne näha, et temast võiks NBA-s saada üks mitmekülgne ründaja. Drell on alati olnud mitmekülgne mängija. Oli põnev näha, kuidas ta mängu jagas, andis kaaslastele häid sööte ning ei kartnud ise igalt poolt peale visata. Tema keskendumine ja üleüldine küpsus on samuti ainult paremaks muutumas."

"Praegusel hetkel pole Drell veel siiski valmis NBA-s mängima. Suhteliselt kõhna Drell on visetel olnud ebaühtlane. Lisaks jätab tema kaitsemäng veel soovida, kus tema füüsilise tugevuse puudus on selgelt nähtav. Isegi sellisel tasemel nagu Saksamaa esiliiga. Ta on mänginud ebastabiilselt ning vahel keskendub liigselt skoorimisele, selle asemel, et otsida sööduga kaaslaseid," tõi Givony välja Drelli murekohad.

"Järgmisel aastal peaks Drell kätte saama ka Saksamaa mängija kodakondsuse, mis lubaks tal Bambergi meeskonnas mängida kohaliku mängijana," lisas Givony. "Huvitav oleks näha, mis plaanid on Bambergi klubil Drelliga tulevikus."