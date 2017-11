NBA ajaloo üks paremaid mängijaid: mul poleks Porzingisele väga palju õpetada - ta on juba praegu nii hea!

NBA ajaloo üks paremaid tsentreid Hakeem Olajuwon avaldas suurt tunnustust lätlasele Kristaps Porzingisele, kes on tema meelest juba praegu tohutult hea mängija.

Varasemalt on Olajuwon mitmeid tänapäevaseid NBA keskmängijaid koolitanud, kuid nüüd, kus Nigeeriast pärit ameeriklasel on huvi pääseda Houston Rocketsi omanikeringi, ei saa ta seda tööd enam teha ning seega ei ole tal võimalik ka Porzingist isiklikult treenida. Sellest hoolimata ei ole ta selle üle väga kurb, sest tema sõnul polekski tal lätlasele väga palju edasi anda.

"Ta teeb kõik asjad nii lihtsaks," rääkis Olajuwon New York Postile. "Ta on tohutult osav ja väga tark mängija. Tema pikkust tuleb talle väga kasuks - kui sinna ka need oskused juurde panna, tuleb tõdeda, et ta on juba praegu imeline pallur. Ajaga lähevad asjad tema jaoks veel lihtsamaks. Tal on juba praegu enesekindlust, leivanumbreid ja ka hea kaugvise. Ta on sedavõrd osav, et ta võib platsil teha seda, mida ta ise tahab."