NBA ainus võiduta meeskond vallandas neile kaks aastat tagasi tiitli toonud peatreeneri

41-aastane Lue sai Cavaliersi peatreeneriks 2016. aasta jaanuaris, kui hooaja keskel suhteliselt ootamatult toonasele peatreenerile David Blattile kinga anti. Eelnevalt oli Lue töötanud Cavsi abitreenerina.

Treenerivahetus oli õnnestunud: Lue vedas Cavaliersi sama aasta kevadel tiimi ajaloo esimese NBA meistritiitlini ning jõudis ka kahel järgneval aastal finaali, kus Golden State Warriorsile alla jäädi.

Sel suvel lahkus meeskonnast aga LeBron James, misjärel on Cavs jäänud vaat et peksupoisi rolli: hooaega on alustatud kuue järjestikuse kaotusega ning kuna öösel vastu tänast sai oma hooaja esimese võidu kirja Oklahoma City Thunder, siis on Cleveland seni ainus tiim, kes pole sel hooajal veel ühtegi mängu võitnud.

Klubi nimetas Lue asemel peatreeneri kohusetäitjaks senise abitreeneri Larry Drew', kes on varem olnud põgusalt nii Atlanta Hawksi kui Milwaukee Bucksi peatreeneriks.

ESPN-i väitel oli Lue vallandamise üheks põhjuseks erimeelsused tiimi peamänedžeri Koby Altmaniga - Altman soovis, et Lue annaks veteranidele J.R. Smithile ja Kyle Korverile vähem mänguaega, et noored pallurid areneda saaksid, Lue aga käitus omasoodu.

Lue jääb küll töökohata, ent pärast tiitlivõitu uuendas ta tiimiga lepingut, mistõttu võlgneb Cavaliers mehele veel 15 miljonit dollarit.