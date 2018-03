Müstiline mees: LeBron James võttis ühe kohtumisega juurde kolm kg

ESPN-i ajakirjanik Brian Windhorst kirjutas, et säärane juhtum leidis aset idakonverentsi play-off'i seerias.

James olevat kaalule astunud enne mängu ja ka kohtumise järel. Olukorda nägi pealt ka tiimikaaslane, kelle sõnul oli see tõeliselt veider, et James võttis mänguga kolm kg juurde.

Nüüd spekuleeritakse, et nii suur kaalutõus tuli mängu ajal vee joomisest või energiat andvate toiduainete söömisest. Täpset vastust ei selgita tõenäoliselt enam keegi välja. Igatahes järjekordne legend LeBron Jamesi kohta on sündinud.

