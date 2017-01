New York Knicksi korvpalliklubi treenerid ja juhid sattusid esmaspäeval paanikasse, sest nende põhimängujuht Derrick Rose otsustas mängupäeval lihtsalt ette teatamata kaduma minna.

Niisiis peetigi esmaspäevaõhtune lahing New Orleans Pelicansiga ilma Rose'ita, kuid vähemalt oli mängu lõpuks teada, et mees on elu ja tervise juures.

Kui klubi ametnikud Rose'i lõpuks kätte said, oli pallur väitnud, et sõitis kodulinna Chicagosse lahendama üht perekondlikku probleemi, kirjutab ESPN oma allikatele viidates.

Avalikult Knicksi treener Jeff Hornacek aga Rose'i eemalejäämise põhjust pole nimetanud. Ajakirjanikele ütles ta vaid, et "kõik saab kunagi hiljem selgeks". Salapäraseks jäi ka meeskonnakaaslane Joakim Noah, kes on Rose'iga koos mänginud juba 2008. aastast.

"Ma ei taha sellest väga palju rääkida, sest ma ei tea, mis situatsioon tal on," sõnas ta. Küsimusele, kas tema tervis on vähemalt korras, vastas Rose: "Jah, ta on korras. Ma usun, et see on kergendus meile kõigile."

Hornaceki sõnul on Rose'i naasmine klubi juurde "vaid aja küsimus". "Meil ei ole hetkel nii palju informatsiooni, et teile midagi rääkida," ütles Hornacek pressikonverentsil pärast 96:110 kaotust.

"Seega peate ootama, kuni Derrick isegi midagi ütleb. Mis puudutab aga mängu, siis küsimused selle kohta on teretulnud."

Ääremängija Kristaps Porzingis ja viskav tagamängija Courtney Lee ütlesid, et nägid Rose'i viimati hommikuses visketrennis ning neidki tegi murelikuks, kui mees õhtul Madison Square Gardenisse mängule ei ilmunud. "Me ei tea, mis on lahti. Loodetavasti on tema ja ta perekonnaga kõik korras," ütles lätlane.

Rose'i asemel alustas algviisikus Brandon Jennings, kes viskas Knicksi parimana New Orleansi vastu 20 punkti. Kaks tundi enne kohtumist meedia ette astudes Hornacek Rose'i puudumist teemaks ei toonud, mis viitab, et selleks ajaks polnud nad veel temaga ühendust saanud.