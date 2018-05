Mullu NBA meistriks tulnud pallur: suitsetasin enne igat mängu kanepit

Eelmisel aastal Golden State Warriorsiga NBA meistriks tulnud ja siis karjääri lõpetanud Matt Barnes tunnistas avameelselt, et valmistus mängudeks kodus kanepipiipu popsides.

Barnes ütles BBC-le antud intervjuus, et arutas kanepi teemadel oma treeneri, seitsmekordse NBA meistri Steve Kerriga, kes on varem tunnistanud, et on kanepit tarvitanud kroonilise seljavalu leevendamiseks.

"Tõmbasin kanepit umbes kuus tundi enne mängu. Tulin pärast hommikust visketrenni koju ja tõmbasin jointi, tegin uinaku, käisin duši all, sõin ja läksin mängima," tunnistas ta.

Barnes rääkis, et on kanepit teinud juba 14. eluaastast peale, kuid ei pea ennast sõltlaseks. See mõnuaine on teda saatnud ka kõigil 14 NBA hooajal ja seitsmes tiimis. Kanep aitavat tal valust vabaneda, lõõgastuda ning kergendavat uinumist.

Kanep on paljude endiste mängijate sõnul NBA-s väga laialdaselt kasutusel. Kunagine ääremängija Kenyon Martin ütles aprillis intervjuus Bleacher Reportile, et tema karjääri ajal suitsetasid seda umbes 85 protsenti mängijatest.

2014. aastal karjääri lõpetanud Al Harrington, kes asutas meditsiinilise kanepiga tegeleva firma, ütles BBC-le, et tegi kanepit esimest korda 2007. aastal pärast üht Warriorsi mängu ning on sellest ajast peale kanepit valu vastu nii suitsetanud kui ka kasutanud seda sisaldavadi kapsleid ja kreeme.