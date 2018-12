Mis saab LeBron Jamesi vigastuse järel Los Angeles Lakersist?

Lakersi võit Golden State'i üle oli magus. Viimati oli Lakers suutnud Stephen Curry juhitava meeskonna alistada 2016. aasta märtsis. Läänekonverentsis hoiab noor Lakersi tiim koguni neljandat positsiooni.

Nüüd arutletakse USA meedias, kuidas noor koosseis enda liidrita hakkama saab. “Selle koosseisu jaoks on see kindlasti uus väljakutse,“ sõnas Lakersi peareener Luke Walton ESPN-ile. “Oleme sellistest asjadest aga rääkinud. Oleme proovinud selleisteks olukordadeks valmistuda. Loomulikult ei oota me tema vigastusi, kuid üritame olla lihtsalt konkurentsivõimelised ka olukorras, kus teda ei ole väljakul.“

“See kõik on osa suuremast protsessist. Meie meeskond on võrreldes hooaja algusega juba palju paremas seisus,“ lisas Walton.