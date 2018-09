Millal naaseb Kristaps Porzingis väljakule? Lätlast võib oktoobri lõpus oodata 157 miljoni suurune leping

Neljapäeval rääkis New York Knicksi president Steve Mills ajakirjanikele lätlase seisundist. “Teeme talle pidevalt erinevaid teste. Nii tahame teada saada tema taastusravi täpset kulgu,“ rääkis Mills.

“Kui ta jõuab teatud tasemeni, siis jätkame taastusraviga, et ta jõuaks seisu, kus ta tunneb ennast täiesti mugavalt. Tahame, et ta oleks väljakule naastes 100 protsenti valmis. Me ei võta temaga ühtegi riski,“ lisas Mills.

Eelmisel hooajal mängis Porzingis NBA-s 48 kohtumist, mille jooksul viskas ta keskmiselt 22,7 punkti ja võttis 6,6 lauapalli.

23-aastasel Porzingisel algab New Yorgis neljas hooaeg ning vastavalt reeglitele on tal õigus uuele kontrahtile, mis on maksimaalselt viis aastat pikk ja väärt 157 miljonit USA dollarit. Säärast lepingut saab talle pakkuda kuni 31. oktoobrini ja see peab saama enne antud kuupäeva ka allkirjad. Järgmine kord saab sarnast lepingut talle pakkuda pärast hooaja lõppu, kirjutab Reuters.