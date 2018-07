Miks valis LeBron James just Lakersi? Kolm põhjust, miks maailma parim mängija klubi vahetas

3. Ta usub, et Lakers suudab peagi meistritiitlite peale võidelda.

Lakersi praegune noor tuumik eesotsas Brandon Ingrami, Lonzo Balli ja Kyle Kuzmaga suutis möödunud hooajal võita 35 mängu ja jäi play-offist kindlalt välja, ent James teab, et pelgalt tema tulek muudab Lakersi automaatselt play-off meeskonnaks - muidugi juhul, kui ta terve püsib. Lisaks on meeskonnal veel palgafondis piisavalt ruumi, et veel üks kõva staar tiimi tuua - praegu räägitakse kõige rohkem Kawhi Leonardist, kes soovib San Antonio Spursist just Lakersisse lahkuda. Leonardi hankimine läheks aga Lakersile kindlasti mõne hea noormängija maksma.