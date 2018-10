Miks lasi Lakers endise kalevlase Scott Machado vaid 24 tundi pärast palkamist uuesti lahti?

Raul Ojassaar reporter RUS 3

Hooaja eel esindas Machado Iisraeli klubi Haifa Maccabit Foto: Mark J. Terrill, AP/Scanpix

Eile rõõmustasid Eesti korvpallifännid uudise üle, et hooajal 2014/15 BC Kalev/Cramo ridu esindanud mängujuht Scott Machado teenis lepingu Los Angeles Lakersiga. Täna tuli lakooniline teade, et Lakers on Machado waive'inud ehk sisuliselt temast loobunud.