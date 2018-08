Michael Jordan ning USA esileedi astusid pärast Donald Trumpi rünnakut LeBron Jamesi kaitseks välja

Mitmed kuulsused eesotsas Michael Jordani ning ka USA esileedi Melania Trumpiga astusid NBA tähe LeBron Jamesi kaitseks välja, kes sattus ootamatult USA presidendi Donald Trumpi rünnaku alla.

Nimelt avas LeBron James oma kodukohas, Akronis kooli vaesuses elavatele lastele, et nad saaksid kätte hariduse. Koolis käimise ajal makstakse kinni transport, toit, koolivorm. Lisaks toetatakse lõpetajaid ka ülikooliõpingute ajal.

Selle puhul tehti CNN-is Jamesiga intervjuu, kus muu hulgas tuli juttu ka USA presidendist Donald Trumpist, kelle poliitikat James kritiseeris.

"LeBron Jamesi intervjueeris just televisiooni kõige rumalam mees Don Lemon. Ta jättis LeBronist targa mulje ja seda ei ole lihtne teha!" põrutas Trump Twitteris vastuseks Jamesile, saades spordiringkondadest ülimalt negatiivse vastureaktsiooni. "I like Mike," lisas Trump veel Twitteris, millega andis märku, et tema arvates on korvpallis Michael Jordan läbi aegade parim mängija.

"Mina toetan LeBron Jamesi, kes teeb ühiskonna hüvanguks suurepärast tööd," sõnas kuuekordne NBA meister Michael Jordan.