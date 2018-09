Michael Jordan annetas orkaaniohvritele kaks miljonit dollarit

Chicago Bullsi endine tähtmängija ja Charlotte Hornetsi klubi omanik annetas miljon dollarit nii USA Punasele Ristile kui Florence`i orkaani heategevusfondile.

"See lihtsalt tabas minu kodu," selgitas Jordan USA ajakirjanikele, miks ta otsustas suure summa annetada. "Ma tean kõiki neid kohti: Wilmingtoni, Fayetteville`i, Myrtle`i randa, New Berni ja Wallace`it, kust on minu isa pärit. Seega ma tundsin, et pean käituma nii nagu see õnnetus oleks tabanud minu enda kodu."

Kuigi Jordan sündis New Yorgis, lõpetas ta keskkooli Põhja-Carolinas Wilmingtonis ja hiljem Põhja-Carolina ülikooli.

55-aastane Jordan, keda peetakse kõigi aegade üheks paremaks korvpalluriks, tuli Chicago Bullsiga koguni kuuel korral NBA meistriks (1991-1993, 1996-98).